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حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصل إلى قرابة ملياري دولار

2/17/2024 2:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" نوريهيكو ايشيغورو إن حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصل إلى قرابة ملياري دولار، مشيراً إلى اهتمام العديد من الشركات اليابانية بالاستثمار في المملكة.


وعقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمس الجمعة، في طوكيو لقاء مع جيترو، وأكد علاقات الشراكة التي تربط الأردن واليابان والحرص على تعزيزها في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.


وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن والفرص المتوافرة للاستثمار في العديد من القطاعات والرغبة في استقطاب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى الأردن.
وأعرب الخصاونة عن تقديره للدور الذي تقوم به هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو " في تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين والتي نظمت العام الماضي منتدى أعمال أردني ياباني في الأردن، لافتا إلى إمكانية عقد منتديات مشابهة لقطاعات متخصصة.


وأكد رئيس مجلس إدارة "جيترو" على علاقات الشراكة مع الأردن والبيئة الجاذبة للاستثمار واهتمام العديد من الشركات اليابانية بالاستثمار في الأردن، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصل إلى قرابة ملياري دولار.


وعرض أعضاء الوفد الوزاري المرافق لرئيس الوزراء في زيارته إلى اليابان الذي ضم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والاستثمار خلود السقاف والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الفرص المتوفرة للاستثمار في الأردن في العديد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

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