هزة أرضية تضرب دولة عربية

(MENAFN
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سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر مساء الجمعة، هزة أرضية بولاية عين تموشنت.
وتم تسجيل الهزة على الساعة 15:39، فيما بلغت شدتها 4.1 درجة على سلم ريختر.
ووفق مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، تم تحديد مركز الهزة على بعد 7 كم غرب بلدية بوزجار الواقعة في ولاية عين تموشنت.
روسيا اليوم
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