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هزة أرضية تضرب دولة عربية

2/17/2024 1:09:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر مساء الجمعة، هزة أرضية بولاية عين تموشنت.


وتم تسجيل الهزة على الساعة 15:39، فيما بلغت شدتها 4.1 درجة على سلم ريختر.


ووفق مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، تم تحديد مركز الهزة على بعد 7 كم غرب بلدية بوزجار الواقعة في ولاية عين تموشنت.

روسيا اليوم


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