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روسيا: اسقاط 4 مسيرات أوكرانية غربي البلاد

2/17/2024 1:09:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن فلاديسلاف شابشا حاكم مقاطعة كالوغا جنوب غربي روسيا أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 مسيرات أوكرانية في منطقة ليودينوفسكي في المقاطعة، دون أن يسفر ذلك إصابات.


وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ليلا 4 طائرات بدون طيار في منطقة ليودينوفسكي و لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".


كما أسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين في مقاطعة فورونيج.


وفي وقت سابق، تم إسقاط طائرتين بدون طيار في منطقة جوبكينسكي بمقاطعة بيلغورود.

روسيا اليوم

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