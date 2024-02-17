روسيا: اسقاط 4 مسيرات أوكرانية غربي البلاد

(MENAFN
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أعلن فلاديسلاف شابشا حاكم مقاطعة كالوغا جنوب غربي روسيا أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 مسيرات أوكرانية في منطقة ليودينوفسكي في المقاطعة، دون أن يسفر ذلك إصابات.
وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ليلا 4 طائرات بدون طيار في منطقة ليودينوفسكي و لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".
كما أسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين في مقاطعة فورونيج.
وفي وقت سابق، تم إسقاط طائرتين بدون طيار في منطقة جوبكينسكي بمقاطعة بيلغورود.
روسيا اليوم
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