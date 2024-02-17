روسيا: اسقاط 4 مسيرات أوكرانية غربي البلاد

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن فلاديسلاف شابشا حاكم مقاطعة كالوغا جنوب غربي روسيا أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 مسيرات أوكرانية في منطقة ليودينوفسكي في المقاطعة، دون أن يسفر ذلك إصابات.



وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ليلا 4 طائرات بدون طيار في منطقة ليودينوفسكي و لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".



كما أسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين في مقاطعة فورونيج.



وفي وقت سابق، تم إسقاط طائرتين بدون طيار في منطقة جوبكينسكي بمقاطعة بيلغورود.

روسيا اليوم