وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم إرسال أسلحة لإسرائيل رغم سعيها لوقف إطلاق النار

وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم إرسال أسلحة لإسرائيل رغم سعيها لوقف إطلاق النار
التاريخ
2/17/2024 1:09:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل ستعزز ترسانتها العسكرية، رغم أن الولايات وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم إرسال أسلحة لإسرائيل رغم سعيها لوقف إطلاق النار تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
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