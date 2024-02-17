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وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم إرسال أسلحة لإسرائيل رغم سعيها لوقف إطلاق النار

2/17/2024 1:09:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل ستعزز ترسانتها العسكرية، رغم أن الولايات وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم إرسال أسلحة لإسرائيل رغم سعيها لوقف إطلاق النار تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.













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