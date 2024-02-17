اختطاف وتعذيب وقتل زوج مغنية مغربية.. تفاصيل الجريمة المروعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقت السلطات المختصة في المغرب القبض على مشتبه به، في قضية خطف وتعذيب وقتل زوج الفنانة الشابة ريم فكري.

وأوضحت المصادر أن "عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من توقيف شخص فرنسي من أصول مغربية" متورط في تلك القضية التي أثارت الرأي العام في البلاد.

وأسفرت التحقيقات المغربية ، بحسب المصادر، عن توقيف ذلك المشتبه فيه، مشيرة إلى أنه "احتجز الضحية داخل حاوية بمنزله في منطقة المنصورية بضواحي مدينة المحمدية".

وبحسب التحقيقات، فقد "سارع المشتبه فيه إلى التخلص من الجثة في مجرى نهري بضواحي مدينة الرباط، وقد اعترف بممارسة التعذيب والتمثيل بجسده".

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدم شرطة يعمل بالأمن العمومي بولاية أمن مراكش، وذلك لكونه يشكل موضوع بحث قضائي للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بهتك العرض في حق قاصر.



وأكد المصدر ذاته أن "فرقا متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية، باشرت عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط، بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، بالمجرى النهري" الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة.

وتم توجيه اتهامات إلى 5 أشخاص آخرين بالإضافة إلى المتهم الرئيسي، حيث لا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة دوافع الجريمة، والتي يعتقد أنها تمت بسبب خلافات شخصية.

لبنان 24