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الدكتور محمد الفار يتحدث عن الوضع الصحي لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر

2/17/2024 1:09:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم رئيس الوفد الطبي الأميركي إلى غزة الدكتور محمد الفار تفاصيل جديدة عن الوضع الصحي لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر.


ويخضع مراسل الجزيرة للعلاج في المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس إلى جانب زميله المصور الصحفي أحمد مطر، إثر استهدافهما الثلاثاء الماضي بقصف مسيّرة إسرائيلية على منطقة ميراج شمال رفح.

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