الدكتور محمد الفار يتحدث عن الوضع الصحي لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر

الدكتور محمد الفار يتحدث عن الوضع الصحي لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر
التاريخ
2/17/2024 1:09:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم رئيس الوفد الطبي الأميركي إلى غزة الدكتور محمد الفار تفاصيل جديدة عن الوضع الصحي لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر.
ويخضع مراسل الجزيرة للعلاج في المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس إلى جانب زميله المصور الصحفي أحمد مطر، إثر استهدافهما الثلاثاء الماضي بقصف مسيّرة إسرائيلية على منطقة ميراج شمال رفح.
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