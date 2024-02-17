طفلة أصيبت بـ'العمى المؤقت'.. هذا ما حصل معها في بريطانيا - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حادثة خطيرة، أُصيبت الطفلة أليلا جانجوا بفقدان مؤقت للبصر نتيجة لحروق شديدة تعرضت لها خلال احتفال عيد ميلادها برفقة الأصدقاء والعائلة.

ووقعت الحادثة في عيد ميلادها الأول عندما انسكب كوب من القهوة الساخنة على وجهها في 16 آب 2023.

عندما سمعت الأم سيمونا بيلشيفا صراخ ابنتها، تدخلت فورًا وقامت بوضع الطفلة تحت الماء البارد. بعد ذلك، نُقلت الطفلة البالغة من العمر عامًا واحداً إلى مستشفى جامعة لوتون ودونستابل في بيدفوردشير ببريطانيا، ومن ثم تم نقلها إلى وحدة الحروق في مستشفى برومفيلد في تشيلمسفورد، إسيكس.



وتم إجراء عملية لعلاج حروق الطفلة، الّتي بلغت 7 في المئة من الحروق ذات العمق المختلط. وقضت العائلة وقتًا طويلًا في المستشفى، حيث بقيت الطفلة مُغطاة بالضمادات داخل غرفة المستشفى لمدة أسبوع قبل السماح لها بالعودة إلى المنزل.



وبعد مرور ستة أشهر، تماثلت أليلا للشفاء التام، ولكن والديها شددا على ضرورة تحذير الآخرين من خطورة حوادث .









لبنان 24