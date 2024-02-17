حفل طلاق في عيد الحب

احتفلت امرأة بريطانية بطلاقها في حفل فخم أقامته في إسبانيا، ودفعت تكاليف الحفل باستخدام أول شيك نفقة حصلت عليه من زوجها السابق.

تميز الحفل الفاخر الذي أقيم بالتزامن مع عيد الحب في قصر «لا كاسا دي لوس بيتس» بالقرب من مدينة ملقة الإسبانية وحضرته 20 امرأة، بأكبر كعكة عيد حب في العالم، بلغت تكلفتها قرابة 25 ألف دولار أمريكي، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وشملت فعاليات الحفل، عروض رقص تانغو من فرقة «سيل بلوك تانغو»، وتناول الشاي، والتقاط الصور، إضافة إلى عشاء فاخر. كما حصلت جميع المدعوات على مبلغ 12 ألف دولار في نهاية الحفل كهدية خاصة لهن.

وبينما لا تزال هوية المرأة التي استضافت الحفل غير معروفة، قال أحد المصادر إن تكلفة الحفل بأكمله بلغت أكثر من 300 ألف دولار أمريكي.

وكشفت المديرة الفنية للحفل والخبازة ديبي، إن الكعكة الضخمة التي كانت محور الحفل، صنعت من 30 بيضة و300 زهرة قابلة للأكل، في حين وصل عرض البسكويت المستخدم فيها إلى 1.5 متر.

من جهتها قالت صاحبة الحفل، إن ما فعلته هو الطريقة المثالية للاحتفال بفصل جديد من حياتها، والتأكيد على أهمية علاقاتها بصديقاتها المقربات اللواتي قدمن الدعم لها.