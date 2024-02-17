فشلت شركة الطيران في توفير كرسي متحرك .. فمات المسافر

انهار راكب يبلغ من العمر 80 عامًا على متن رحلة طيران الهند المتجهة من نيويورك إلى مومباي في مكتب الهجرة بمطار مومباي وتوفي يوم الاثنين بعدما فشلت شركة الطيران في توفير كرسي متحرك له.

على الرغم من أن المسن وزوجته حجزا تذاكر الطيران مع طلب مساعدة الكراسي المتحركة، إلا أنه تم توفير كرسي متحرك واحد فقط فاستخدمته الزوجة بينما تبعها الزوج بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

وسار الرجل مسافة 1.5 كيلومتر حيث انهار فجأة بعد تعرضه لأزمة قلبية وتم نقله على الفور إلى عيادة بمطار مومباي ثم نُقل لاحقًا إلى مستشفى نانافاتي حيث أعلن الأطباء وفاته.

وكان الزوجان من أصل هندي مواطنين أمريكيين وكانا قد استقلا رحلة الخطوط الجوية الهندية AI-116 المتجهة إلى مومباي والتي غادرت نيويورك يوم الأحد، ووفقًا لمسؤول بالمطار، قام ما يصل إلى 32 راكبًا على متن الرحلة بحجز تذاكر مرفقة بالكراسي المتحركة، ولكن لم يتم توفير سوى 15 كرسيًا فقط.

توضيح طيران الهند

وقال متحدث باسم شركة طيران الهند إنه بسبب ارتفاع الطلب على الكراسي المتحركة، طُلب من الراكب المتوفى الانتظار حتى يتم تزويده أيضًا بمساعدة الكرسي المتحرك، لكنه اختار المشي مع زوجته، واصفا الحادث بالمؤسف، وقال إن شركة الطيران كانت على اتصال دائم مع أفراد أسرة المتوفى، لتقديم المساعدة اللازمة.

وقالت الشركة في بيان "في حادث مؤسف، أصيب أحد ضيوفنا الذي كان مسافرًا من نيويورك إلى مومباي في 12 فبراير 2024 بإعياء مفاجئ أثناء إنهاء إجراءات السفر مع زوجته، التي كانت على كرسي متحرك، ونظرًا للطلب الكبير على الكراسي المتحركة، طلبنا من الراكب الانتظار حتى يتم تزويده بمساعدة الكرسي المتحرك، ولكنه اختار المشي مع زوجته، وبناء على نصيحة طبيب المطار الذي كان يعالجه، تم نقل الراكب على الفور إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته".

وفقًا لموقع طيران الهند، إذا كان الراكب يحتاج إلى كرسي متحرك، فيجب عليه إبلاغ شركة الطيران بذلك عند الحجز أو إصدار التذاكر أو إعادة تأكيد الحجز وذلك لتجنب التأخير وعدم توفر الكراسي المتحركة.

وتُفرض رسوم على المسافرين المسنين والعجزة وذوي الحالات الطبية مقابل الكرسي المتحرك ويتعين على المسافرين غير القادرين طبيًا والذين يحتاجون إلى كرسي متحرك ملء نموذج المعلومات الطبية وإرساله، ويمكن للمسافرين تقديم النموذج الذي تم ملؤه من قبل طبيبهم في أقرب مكتب لشركة طيران الهند. بعد ذلك، يستغرق المسؤول الطبي في طيران الهند ما لا يقل عن 72 ساعة للموافقة على الطلب وفي بعض المكاتب مثل كندا، يستغرق الأمر خمسة أيام عمل.



