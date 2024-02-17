ما الوقت المثالي لشرب الماء مع وجبات الطعام؟

أكدت الدراسات والأطباء مرارًا وتكرارًا أنه من المهم أن يشرب الإنسان لترين من الماء يوميًا ليبقى الجسم رطباً، بدءًا من شربه أول شيء عند الاستيقاظ وحتى قبل الذهاب إلى السرير للنوم، ولكن هل تساءلت يومًا عن كيفية شرب الماء بشكل آمن وصحي مع وجبات الطعام؟

وفقا لخبراء التغذية، هناك طريقة صحيحة لشرب الماء مع وجبات الطعام، فسواء كنت تتناول الطعام داخل المنزل أو خارجه، أو تتناول طعامًا صحيًا أو غير صحي، فمن الضروري معرفة متى تشرب الماء ومتى تتجنبه.

حذر أحد الأطباء من أن شرب الماء خلال تناول الطعام يمكن أن يعيق عملية الهضم. ووفقا للخبراء، فإن شرب السوائل مع وجبات الطعام يمكن أن يخفف الإنزيمات الهاضمة التي تحلل الطعام وتساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

ومن الخطأ شرب أي سوائل مع الوجبات، ولكن تناول كوب من الماء قبل الوجبة قد يكون مفيدًا، أولاً، يُقال إنها طريقة ذكية للحد من الإفراط في تناول الطعام وتحفيز عملية الهضم أيضًا، علاوة على ذلك، يعزز الماء قبل الوجبات عملية التمثيل الغذائي، ويجب عصر نصف ليمونة لتعزيز الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها. بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب القليل من الماء الدافئ بعد الوجبة يمكن أن يساعد في تسهيل عملية الهضم ودعم حركات الأمعاء أيضًا.

الوقت المثالي لشرب الماء

بعد الاستيقاظ – يساعد على تنشيط الأعضاء الداخلية ويزيل السموم أيضاً.

قبل 30 دقيقة من تناول الوجبة، يساعد على الهضم ويسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية بشكل كامل.

قبل الاستحمام – شرب الماء قبل الاستحمام يمكن أن يساعدك أيضًا على خفض ضغط الدم.

قبل النوم –يمكن أن يساعد شرب الماء في تعويض فقدان السوائل الذي قد يحدث أثناء الليل.





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