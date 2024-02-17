لتعزيز ترسانتها العسكرية .. أمريكا تعتزم إرسال أسلحة إلى إسرائيل

لتعزيز ترسانتها العسكرية .. أمريكا تعتزم إرسال أسلحة إلى إسرائيل
التاريخ
2/17/2024 12:16:47 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل ستعزز ترسانتها العسكرية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
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