لتعزيز ترسانتها العسكرية .. أمريكا تعتزم إرسال أسلحة إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل ستعزز ترسانتها العسكرية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.





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