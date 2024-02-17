نائب أميركي: علينا ألا ندعم الهجوم على رفح

نائب أميركي: علينا ألا ندعم الهجوم على رفح
التاريخ
2/17/2024 12:08:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي جيسون كرو ان الهجوم الإسرائيلي على رفح سيعرقل صفقة الرهائن، ويجب ألا ندعمه.
وأضاف ان "هجوم رفح سيجعل وضع أمننا القومي في المنطقة صعبا."
MENAFN17022024000208011052ID1107863312
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.