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الاحتلال يقتحم غرب رام الله

2/17/2024 12:08:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدتي كفر عين وبيت ريما، شمال غرب رام الله.


وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات، وتجولت في أحيائهما.


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