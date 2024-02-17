الاحتلال يقتحم غرب رام الله
التاريخ
2/17/2024 12:08:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدتي كفر عين وبيت ريما، شمال غرب رام الله.
وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات، وتجولت في أحيائهما.
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