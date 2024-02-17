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الأرصاد: أجواء باردة وهطول زخات من المطر بين الحين والآخر

2/17/2024 12:08:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم السبت باردة في أغلب المناطق، وضبابية خاصة فوق الجبال، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، بينما تكون الفرصة ضعيفة لزخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة ، كما تنشط الرياح الغربية على فترات وفق الأرصاد الجوية.


وقالت في نشرتها اليومية ان الأجواء ليلا باردة وغائمة جزئيا ، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


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