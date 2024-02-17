بوريل وغوتيريش يبحثان الوضع في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الوضع في غزة، خلال لقاء جمعهما أمس الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وقالت دائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن بوريل شدد على ضرورة استمرار تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معربا عن شكره لغوتيريش على "العمل المصيري" الذي تقوم به الوكالة.
وأشار بوريل إلى مقتل 153 موظفا في الأونروا جراء الهجمات الإسرائيلية.
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