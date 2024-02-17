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بوريل وغوتيريش يبحثان الوضع في غزة

2/17/2024 12:08:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الوضع في غزة، خلال لقاء جمعهما أمس الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.


وقالت دائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن بوريل شدد على ضرورة استمرار تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معربا عن شكره لغوتيريش على "العمل المصيري" الذي تقوم به الوكالة.


وأشار بوريل إلى مقتل 153 موظفا في الأونروا جراء الهجمات الإسرائيلية.


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