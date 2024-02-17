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فيديو - سيول جارفة في مناطق بالرياض

2/17/2024 12:08:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السيول وهي تجرف السيارات بين منطقتي الحفنة والطوقي شمال الرياض مساء امس الجمعة.


وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول تجرف السيارات والأتوبيسات وأخرى عالقة وسط المياه.


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