فيديو - سيول جارفة في مناطق بالرياض
التاريخ
2/17/2024 12:08:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السيول وهي تجرف السيارات بين منطقتي الحفنة والطوقي شمال الرياض مساء امس الجمعة.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول تجرف السيارات والأتوبيسات وأخرى عالقة وسط المياه.
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