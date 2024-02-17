انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية لكنها بقيت ضمن معدلها الاسبوعي المرتفع، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" نحو دولار واحد ليصل إلى 79 دولارا للبرميل الواحد.



وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 145 نقطة ليصل إلى 38627 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 130 نقطة ليصل إلى 15775 نقطة.

وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 24 نقطة ليصل إلى 5005 نقاط.

وحافظت المؤشرات على ارتفاعها خلال الاسبوع، باستثناء مؤشر "نازداك" انخفض خلال الاسبوع 1.3% من قيمة الأسهم علما انه بقي مُستقرا على علو.

وفي قطاع البنوك، استقر سهم بنك جي بيه مورغان (شيس) عند 179 دولاراً للسهم الواحد فيما تراجع سعر سهم بنك غولدمان ساكس، نحو دولار واحد ليغلق على 384 دولاراً للسهم الواحد.