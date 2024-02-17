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بريطانيا تطالب الصين باستخدام نفوذها لدى إيران لردع الحوثي

2/17/2024 12:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طلبت بريطانيا من الصين "استخدام نفوذها" على إيران، من أجل الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن الوزير دافيد كاميرون التقى نظيره الصيني وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وورد في البيان الذي صدر، اليوم السبت، أن كاميرون أبلغ نظيره أنه "يتعين على الصين استخدام نفوذها على إيران للضغط على الحوثيين بخصوص أفعالهم في البحر الأحمر".
وأدت هجمات الحوثيين المتكررة على السفن في البحر الأحمر إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد التجارية عالميا، كما عززت المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.













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