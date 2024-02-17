بريطانيا تطالب الصين باستخدام نفوذها لدى إيران لردع الحوثي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طلبت بريطانيا من الصين "استخدام نفوذها" على إيران، من أجل الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن الوزير دافيد كاميرون التقى نظيره الصيني وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وورد في البيان الذي صدر، اليوم السبت، أن كاميرون أبلغ نظيره أنه "يتعين على الصين استخدام نفوذها على إيران للضغط على الحوثيين بخصوص أفعالهم في البحر الأحمر".
وأدت هجمات الحوثيين المتكررة على السفن في البحر الأحمر إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد التجارية عالميا، كما عززت المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
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