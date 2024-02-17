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الاحتلال يقتحم الجلمة شمال شرق جنين

2/17/2024 12:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، قرية الجلمة شمال شرق جنين.
وأفادت مصادر بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية، وجابت عدة شوارع واحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.













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