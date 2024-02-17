الاحتلال يقتحم الجلمة شمال شرق جنين
التاريخ
2/17/2024 12:08:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، قرية الجلمة شمال شرق جنين.
وأفادت مصادر بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية، وجابت عدة شوارع واحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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