Saturday, 17 February 2024 09:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوراق التقديم فى الدفعة الثانية من مبادرة اختيار 1000 مدير مدرسة

2/16/2024 11:25:26 PM
(MENAFN- Youm7) حددت المديريات التعليمية الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم فى الدفعة الثانية لمبادرة اختيار وترشيح 1000 مدير مدرسة كالتالى:



- ملء النموذج المخصص للتقديم وختمه من المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها العضو المتقدم .



- صحيفة أحوال حديثة يدوية مثبت بها الجزاءات معتمدة ومختومة من الإدارة التعليمية .



- أخر ثلاث تقارير معتمدة ومختومة من الإدارة التعليمية .

- شهادة قانونية من الإدارة التعليمية مثبت بها عدم إحالته للمحاكمة التأديبية نهائيا .



- ما يثبت إجادته للحاسب الآلى
والإنترنت وبرامج Microsoft office ) شهادة ICDL ) .

-
صورة بطاقة شخصية سارية .



- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي أو أي مؤهلات أخرى و لابد أن تكون التواريخ حديثة لجميع المستندات .



- صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة من قرار تكليفة وكيل مدرسة أو قرار التجديد، و تقرير بسيط لرؤية وأدوات للتطوير الإدارى.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مستجدات إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا مديري مدارس، مضيفة أن إجراءات اختيار الدفعة الثانية من المبادرة بعدد 325 معلماً، مشيرة إلى أن الإعلان عن الدفعة الثانية بالمديريات والإدارات التعليمية، وفقا للشروط الآتية: أن يكون السن من 35 - 40 عاما، وأن يكون المتقدم يشغل وظيفة وكيل مدرسة وأن يكون حاصل على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات ، ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائياً وأن يكون لائق صحياً بدنياً، ذهنياً، وخالياً من أية أمراض مزمنة و أن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج Microsoft Office وأن يكون ملم بالاتجاهات المعاصرة في القيادة لدية رؤية وأدوات للتطوير الإداري ولديه ثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإدارياً وملبياً احتياجات المجتمع المحلي تربوياً و لديه اتجاهات وقيماً إيجابية.
















MENAFN16022024000132011024ID1107863258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث