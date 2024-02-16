رئيس حكومة تونس: نكثف تحركاتنا الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلى

(MENAFN
- Youm7) أكد رئيس الحكومة التونسى أحمد الحشانى، أن بلاده كثفت تحركاتها الدبلوماسية لحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلى فورا.
جاءت تصريحات الحشاني خلال لقاء عقده مع نظيره الفلسطيني محمد أشتيه، على هامش أعمال الدورة الـ37 لمؤتمر رؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا).. وذلك وفقا لبيان لرئاسة الحكومة التونسية.
وقال الحشاني إن تونس تتابع عن كثب تواصل العدوان الاسرائيلى، مؤكدا دعم بلاده للشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بدوره، أعرب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتيه عن شكره لموقف الرئيس التونسى قيس سعيد، وعلى امتنانه لوقوف الشعب التونسي مع اشقائهم الفلسطينيين.
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