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رئيس حكومة تونس: نكثف تحركاتنا الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلى

2/16/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس الحكومة التونسى أحمد الحشانى، أن بلاده كثفت تحركاتها الدبلوماسية لحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلى فورا.

جاءت تصريحات الحشاني خلال لقاء عقده مع نظيره الفلسطيني محمد أشتيه، على هامش أعمال الدورة الـ37 لمؤتمر رؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا).. وذلك وفقا لبيان لرئاسة الحكومة التونسية.

وقال الحشاني إن تونس تتابع عن كثب تواصل العدوان الاسرائيلى، مؤكدا دعم بلاده للشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتيه عن شكره لموقف الرئيس التونسى قيس سعيد، وعلى امتنانه لوقوف الشعب التونسي مع اشقائهم الفلسطينيين.







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