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الجيش اليمنى يصد هجومًا حوثيًا فى صعدة

2/16/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Youm7) تصدت قوات الجيش اليمني، الجمعة، لهجوم شنته قوات الحوثي المدعومة إيرانيًا، على مواقعه في محافظة صعدة شمال البلاد.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود بالجيش اليمني العميد سليمان النويهي - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - "إن قوات الجيش الوطني أفشلت هجوم لقوات الحوثى على بعض المواقع العسكرية في محور علب، وكبدتها خسائر كبيرة في العدة والعتاد"، موضحًا أن الحوثى استخدم في الهجوم مختلف أنواع الأسلحة وقذائف الهاون والمدفعية.

من جانيه، أشار قائد محور علب اللواء ياسر مجلي، إلى أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الخروقات المتكررة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي فى الجبهة، وإن هذه الهجمات تهدف لإفشال مساعي تحقيق السلام في اليمن، مؤكدًا جاهزية أبطال الجيش اليمني في المحور، وصد كافة الهجمات ومحاولات التسلل والاختراقات التي تقوم بها قوات الحوثي.








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