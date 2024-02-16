الجيش اليمنى يصد هجومًا حوثيًا فى صعدة

(MENAFN
- Youm7) تصدت قوات الجيش اليمني، الجمعة، لهجوم شنته قوات الحوثي المدعومة إيرانيًا، على مواقعه في محافظة صعدة شمال البلاد.
وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود بالجيش اليمني العميد سليمان النويهي - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - "إن قوات الجيش الوطني أفشلت هجوم لقوات الحوثى على بعض المواقع العسكرية في محور علب، وكبدتها خسائر كبيرة في العدة والعتاد"، موضحًا أن الحوثى استخدم في الهجوم مختلف أنواع الأسلحة وقذائف الهاون والمدفعية.
من جانيه، أشار قائد محور علب اللواء ياسر مجلي، إلى أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الخروقات المتكررة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي فى الجبهة، وإن هذه الهجمات تهدف لإفشال مساعي تحقيق السلام في اليمن، مؤكدًا جاهزية أبطال الجيش اليمني في المحور، وصد كافة الهجمات ومحاولات التسلل والاختراقات التي تقوم بها قوات الحوثي.
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