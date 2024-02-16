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المغرب يسلم إسبانيا الرئاسة الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

2/16/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Youm7) سلّم المغرب، الجمعة بالعاصمة الرباط، الرئاسة الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى إسبانيا.

وقد سلّم رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، الرئاسة الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانسينا أرمنغول، في ختام أعمال الدورة الـ17 للجلسة العامة للجمعية، التي شهدت مشاركة برلمانيي أكثر من 42 بلدا عضوا في الاتحاد.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أشادت أرمنغول بالجهود التي بذلها المغرب خلال رئاسته للجمعية البرلمانية للاتحاد، ومن أجل احتضان هذه الدورة السابعة عشرة.
واستعرضت، في هذا الصدد، عددا من التحديات التي تشهدها المنطقة المتوسطية والتي ستعمل الرئاسة الإسبانية على التعامل معها، مشددة على ضرورة إحلال السلام في المنطقة والحد من التفاوتات الاقتصادية بين شمال المتوسط وجنوبه، فضلا عن مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتدبير تدفقات الهجرة.

وأكدت أن إسبانيا عملت وتعمل بشكل مكثف مع المغرب من أجل تشجيع هجرات قانونية ومنظمة وآمنة، مضيفة أن الرئاسة الإسبانية ستتقاسم تجربتها في هذا المجال مع كافة بلدان المنطقة الأورومتوسطية. وأبرزت أن الهدف في نهاية المطاف هو جعل المنطقة المتوسطية منطقة يسودها العدل والازدهار الاقتصادي والمزيد من التماسك الاجتماعي.

يشار إلى أن مجلس النواب يستضيف، على مدار يومين، الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والقمة الثامنة للرؤساء، فضلا عن اجتماعات المكتب والمكتب الموسع واجتماعات اللجان.

وناقش المشاركون خلال هذه الاجتماعات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في التعاون الأورو-متوسطي في القرن الواحد والعشرين.

كما تم الاستماع لـ "نداء المستقبل" الموجه من طرف طلبة الجامعة الأورو-متوسطية بمدينة فاس المغربية، والمصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة ومجموعة العمل.








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