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رئيس مجلس الشعب الصومالى يبحث مع وفد أمريكى رفيع المستوى تعزيز العلاقات الثنائية

2/16/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور مدبى، مع وفد أمريكى رفيع المستوى برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الإفريقية مولى فى، والمبعوث الخاص إلى القرن الإفريقي مايك هامر، بمقر سفارة الولايات المتحدة في العاصمة مقديشيو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات السياسة والأمن ومكافحة الإرهاب والتنمية والاقتصاد وقضايا القرن الإفريقي.

وأشاد "مدبي"، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، بالجهود الأمريكية الجبارة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، بالاضافة دورها في محاربة الإرهاب وتطوير الجيش الصومالي.

بدورهم، أعرب المسؤولون الأمريكيون عن موقف الحكومة الأمريكية تجاه مذكرة التفاهم الباطلة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، الداعي إلى ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها.








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