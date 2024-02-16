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انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية بالمسرح الرومانى بأسوان

2/16/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق فاعليات الجلسة الافتتاحية
مؤتمر” التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن المائى العربى” اليوم السبت من المسرح الرومانى المفتوح فى محافظة أسوان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏ "الـيونسكو" ، و ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بمشاركة حوالى 300 شاب وفتاة يمثلون الجامعات العربية والأفريقية والمصرية وخبراء وإعلاميين البيئة.



وتتضمن فاعليات الجلسة الافتتاحية كلمات لممثلين وزارات الشباب والرياضة والبيئة واليونسكو والاتحاد العربى للشباب والبيئة، حيث أن المنتدي يأتي انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء المياه والبيئة العرب الأخير الذى عقد بمدينة الرياض بالسعودية،
ليشكل منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يناقش نتائج
ومخرجات وتوصيات مؤتمر المناخ Cop28 بدبى.



وأوضح الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد
فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه سيتم استعراض الأنشطة الشبابية التى تم تنفيذها فى إطار اعلان الرئيس عام 2023 عام الشباب العربي،
بمشاركة العديد من
الخبراء المعنيين بقضية تغيرات المناخ، مشيدا بدور
أنه محافظة أسوان فى استضافة المؤتمر برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث
تم اختيار أسوان كونها بوابة مصر الجنوبية، لأهمية
الحاجة لدور الشباب في مواجهة تحديات المناخ
بالوعي والعمل، حيث إن تغيرات المناخ تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائى العربى والأفريقى والعالمى.
























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