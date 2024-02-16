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وزير التموين يفتتح اليوم معرض أهلا رمضان 2024 بشبرا الخيمة

2/16/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم السبت ، معرض اهلاً رمضان 2024 بميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ، حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات كما تطرح السلع واللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية.



وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين
رئيس الشركة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق الأخرى ، كما توفر السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ، حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن شهريا.












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