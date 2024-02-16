وزير التموين يفتتح اليوم معرض أهلا رمضان 2024 بشبرا الخيمة

(MENAFN
- Youm7) يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم السبت ، معرض اهلاً رمضان 2024 بميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ، حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات كما تطرح السلع واللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية.
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين
رئيس الشركة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق الأخرى ، كما توفر السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ، حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن شهريا.
MENAFN16022024000132011024ID1107863250
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.