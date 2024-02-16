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وزارة العمل تتيح تدريبات لـ44 مهنة.. التغذية العلاجية والتسويق الإلكترونى أبرزها

2/16/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت وزارة العمل مشروع" مهنى 203 "، لتدريب مليون شاب على مستوى الجمهورية، وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، من خلال التعاون مع مراكز تدريب خاصة، ومنح شهادات تدريب معتمدة.



ويتيح المشروع تدريبات فى حوالى 44 مهنة، هي:

1- المساحة والخرائط.

2- التشييد والبناء.

3- ديكور وتصميم داخلي.

4- الشبكات وأمن المعلومات.

5- تصميم الجرافيك.

6- البرمجة.

7- صيانة أجهزة.

8- الحاسب الآلي والدعم الفني.

9- إدارة الأعمال والسكرتارية.

10- إدارة المبيعات.

11- إدارة التسويق.

12- التسويق الإلكتروني.

13- مركز الاتصالات وخدمة العملاء.

14- التغذية العلاجية.

15- رعاية المسنين.

16- مساعد خدمات صحية.

17- الكتابة الصحفية.

18- الصحافة الإلكترونية.

19- العلاقات العامة.

20- الإعلام المرئي.

21- YouTuber.

22- الخدمات البترولية وحفر الآبار.

23- الطهي.

24- الضيافة الجوية.

25- الضيافة الأرضية.

26- خدمة المطاعم والكافيهات.

27- الوجبات السريعة.

28- مكاتب أمامية – حجز واستقبال.

29- تبريد وتكييف.

30- صيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات.

31- صيانة تكييفات السيارات.

32- التفصيل والخياطة.

33- صناعات غذائية.

34- عامل حفظ الفاكهة والخضروات.

35- عامل إنتاج.

36- مشرف الحضانة.

37- جليسة تربية خاصة.

38- جليسة أطفال.

39- مديرة / مشرفة منزل عائلي.

40- الهندسة الإلكترونية.

41- كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار.

42- صيانة الدش والريسيفر.

43- صيانة الهاتف المحمول.

44- صيانة الأجهزة المنزلية.
















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