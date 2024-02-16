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تعرف على كتاب لآلئ الحياة عن وصايا سليمان الحكيم للبابا تواضروس الثانى

2/16/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) يتميز قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحبه الشديد للكتابة والمؤلفات قبل وبعد الرهبنة حيث ألف العديد من الكتب التى نشرها الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية والتى تتمثل فى "هذا إيمانى" وهو أول كتاب للدكتور وجيه صبحى باقى حينما كان أمين خدمة بكنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور فى البحيرة لكنه صدر رسميًا فى 1990 بعد رسامته راهبًا باسم "الراهب ثيودور الأنبا بيشوى".
وفى نوفمبر من عام 2019 أعلنت البطريركية بالقاهرة عن صدور أحدث مؤلفات قداسة البابا تواضروس الثانى، الكتاب حمل عنوان "لآلئ الحياة" من أمثال سليمان الحكيم ورسائل بولس الرسول.

ويقع الكتاب فى 261 صفحة من القطع المتوسط، وينقسم لجزئين الأول منه تحدث فيه البابا حول نص من العهد القديم وتحديدًا من سفر الأمثال "6:16-19"، حيث استعرض سبع وصايا وضعها سليمان الحكيم فى صورة تحذيرية ملخِصا فيها سلوكيات يبغضها الرب ويكرها مثل العيون المتعالية، اللسان الكاذب وقلب يُنشئ أفكارًا رديئة.

وفى الجزء الثانى تناول قداسة البابا 15 وصية تشجيعية وضعها القديس بولس الرسول فى نص رسالته الأولى إلى تسالونيكى "1 تس 5: 12-22" وهى أول رسالة يكتبها من ناحية تاريخ كتابتها، ونذكر منها على سبيل المثال سالموا بعضكم بعضًا، شجعوا صغار النفوس، اتبعوا الخير، لا تطفئوا الروح وتمسكوا بالحسن.












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