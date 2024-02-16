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وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بالأنيميا عند الأطفال

2/16/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالأنيميا عند الأطفال والتى تتمثل في :-



- التعب

- النهجان

-عدم التركيز

- الدوخة

-ضعف الأظافر وتكسرها

-ضعف في فروة سعر الرأس

-الامساك

-عدم القدرة على القيام بأى مجهود



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.






وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

















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