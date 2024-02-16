بايدن: أكدت لنتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار من أجل تحرير الرهائن

(MENAFN
- Youm7) أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه أكد في مكالماته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على ضرورة إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤقتا من أجل تحرير الرهائن.
وقال بايدن في كلمة له، الجمعة: "خلال الأيام الأخيرة كانت لدي مناقشات جوهرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي".
وتابع: "أشرت إلى ضرورة تطبيق نظام وقف إطلاق النار مؤقتا من أجل تحرير المحتجزين والرهائن. وأنا ما زلت آملا في أنه سيكون من الممكن القيام بذلك".
وأضاف بايدن أنه يأمل في ألا تبدأ إسرائيل هجوما واسع النطاق على الأرض، بل تنظر في هذه المبادرة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن يوم 7 فبراير أن العسكريين تلقوا أمرا بالاستعداد لإطلاق عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة. وبعد يومين من ذلك كلف نتنياهو الجيش بإعداد خطة لإجلاء السكان المدنيين من رفح والقضاء على كتائب "حماس" في المدينة.
وأعربت الولايات المتحدة عن
مخاوفها بشأن العملية المحتملة
في رفح، محذرة من أنها قد تؤدي إلى "كارثة".
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