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بايدن: أكدت لنتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار من أجل تحرير الرهائن

2/16/2024 11:25:12 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه أكد في مكالماته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على ضرورة إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤقتا من أجل تحرير الرهائن.

وقال بايدن في كلمة له، الجمعة: "خلال الأيام الأخيرة كانت لدي مناقشات جوهرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وتابع: "أشرت إلى ضرورة تطبيق نظام وقف إطلاق النار مؤقتا من أجل تحرير المحتجزين والرهائن. وأنا ما زلت آملا في أنه سيكون من الممكن القيام بذلك".

وأضاف بايدن أنه يأمل في ألا تبدأ إسرائيل هجوما واسع النطاق على الأرض، بل تنظر في هذه المبادرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن يوم 7 فبراير أن العسكريين تلقوا أمرا بالاستعداد لإطلاق عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة. وبعد يومين من ذلك كلف نتنياهو الجيش بإعداد خطة لإجلاء السكان المدنيين من رفح والقضاء على كتائب "حماس" في المدينة.

وأعربت الولايات المتحدة عن
مخاوفها بشأن العملية المحتملة
في رفح، محذرة من أنها قد تؤدي إلى "كارثة".







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