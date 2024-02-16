Saturday, 17 February 2024 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانيا تستدعى ممثل السفارة الروسية على خلفية وفاة نافالنى

2/16/2024 11:25:12 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الخارجية البريطانية عن استدعاء دبلوماسي في السفارة الروسية بلندن على خلفية وفاة المعارض الروسى أليكسى نافالنى.

وجاء في بيان للخارجية البريطانية أنها "قامت باستدعاء السفارة الروسية لتؤكد لها بوضوح أنها تعتبر السلطات الروسية مسؤولة بالكامل" عما حدث.

وأضافت أنه "يجب إجراء تحقيق كامل وشفاف في حيثيات وفاته".

وقدمت الخارجية البريطانية التعازي لعائلة وأقرباء نافالني بوفاته.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الهيئة الفدرالية الروسية للسجون عن وفاة أليكسي نافالني في المعتقل في دائرة يامال نينيتس الذاتي الحكم بشمال روسيا يوم الجمعة 16 فبراير بعد "وعكة صحية".







MENAFN16022024000132011024ID1107863245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث