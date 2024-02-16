بريطانيا تستدعى ممثل السفارة الروسية على خلفية وفاة نافالنى

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الخارجية البريطانية عن استدعاء دبلوماسي في السفارة الروسية بلندن على خلفية وفاة المعارض الروسى أليكسى نافالنى.
وجاء في بيان للخارجية البريطانية أنها "قامت باستدعاء السفارة الروسية لتؤكد لها بوضوح أنها تعتبر السلطات الروسية مسؤولة بالكامل" عما حدث.
وأضافت أنه "يجب إجراء تحقيق كامل وشفاف في حيثيات وفاته".
وقدمت الخارجية البريطانية التعازي لعائلة وأقرباء نافالني بوفاته.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان الهيئة الفدرالية الروسية للسجون عن وفاة أليكسي نافالني في المعتقل في دائرة يامال نينيتس الذاتي الحكم بشمال روسيا يوم الجمعة 16 فبراير بعد "وعكة صحية".
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