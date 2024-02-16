بريطانيا تستدعى ممثل السفارة الروسية على خلفية وفاة نافالنى

MENAFN - Youm7) أعلنت الخارجية البريطانية عن استدعاء دبلوماسي في السفارة الروسية بلندن على خلفية وفاة المعارض الروسى أليكسى نافالنى.

وجاء في بيان للخارجية البريطانية أنها "قامت باستدعاء السفارة الروسية لتؤكد لها بوضوح أنها تعتبر السلطات الروسية مسؤولة بالكامل" عما حدث.

وأضافت أنه "يجب إجراء تحقيق كامل وشفاف في حيثيات وفاته".

وقدمت الخارجية البريطانية التعازي لعائلة وأقرباء نافالني بوفاته.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الهيئة الفدرالية الروسية للسجون عن وفاة أليكسي نافالني في المعتقل في دائرة يامال نينيتس الذاتي الحكم بشمال روسيا يوم الجمعة 16 فبراير بعد "وعكة صحية".