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ماكرون يصف سلوك روسيا تجاه أوروبا بـ العدوانى

2/16/2024 11:25:12 PM
(MENAFN- Youm7) وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلوك روسيا تجاه أوروبا بأنه "عدواني"، موجها مزاعم عن زيادة الهجمات الإلكترونية وزعزعة الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم.

وقال في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا مع فلاديمير زيلينسكي: "في الأشهر الأخيرة أصبحت عمليات التضليل والتلاعب بالمعلومات، في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك الهجمات السيبرانية، أكثر تواترا ومنهجية وتكثيفا".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن "هذا التغيير في الموقف يظهر بوضوح رغبة [موسكو] في الاعتداء علينا".

وقد وقع الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاقية حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، تشمل تقديم ما قيمته 3 مليارات يورو مساعدات لكييف.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني زيلينسكي في باريس، الجمعة: "هذا دليل على عزمنا على دعم أوكرانيا على المدى الطويل".

وأشار ماكرون إلى أن ذلك يشمل تقديم المعدات العسكرية الحديثة، وتدريب العسكريين الأوكرانيين وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الأوكراني، حيث سيتم تنظيم إنتاج مشترك للأسلحة على الأراضي الأوكرانية.

وقبل ذلك وقعت أوكرانيا اتفاقية مماثلة حول الضمانات الأمنية والدعم العسكري مع ألمانيا خلال لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.







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