ذكرى رحيل أميرو جناح الإسماعيلى الأسبق اليوم

MENAFN - Youm7) تمر اليوم السبت ذكرى رحيل أميرو نجم الاسماعيلىالسابق، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم من عام 2008، ولا أحد يستطيع أن ينسى "أميرو عثمان درويش"، الذى ولد فى 28 ديسمبر عام 1936 بمحافظة الإسماعيلية، فى عائلة رياضية فى المقام الأول، فوالده درويش عثمان كان واحداً من أبرز نجوم الإسماعيلي فى فترة الخمسينيات، وشقيقه مصطفى درويش كان لاعبا فى الإسماعيلى والطيران، بالإضافة لتألق إحدى شقيقاته فى لعبة تنس الطاولة بالإسماعيلية قبل مرحلة التهجير.

فى موسم 55 / 56 كانت بداية الراحل أميرو مع الدراويش عندما انضم لصفوف الناشئين الذى ظل يتدرج به حتى صعد للفريق الأول موسم 57 / 58، حيث لعب أولى مبارياته الرسمية مع الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف وأحرز أميرو هدف الإسماعيلى الأول.وعلى الرغم من هبوطالاسماعيلى لدورى القسم الثانى فى موسم 57 / 58، إلا أن الرباعى الشاب رضا وشحتة والعربى وأميرو ، كان لهم الدور الأبرز فى صعود النادى لدورى الأضواء والشهرة موسم 62 / 63، والذى بسببهم أطلق الناقد الراحل نجيب المستكاوى على الإسماعيلى "فرقة رضا للفنون الكروية" و"فرقة رضا للفنون الشحتية".بطولات حققها أميرو مع الدراويش استطاع الجناح الطائر "أميرو" أن يحقق مع الإسماعيلى بطولة الدورى العام موسم 66 / 67، والتى أحرز خلالها العديد من الأهداف أبرزها هدفين أمام الترسانة والسكة الحديد كما توج ايضا مع الدراويش ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى موسم 69 / 70 ، و التى حصل فيها على لقب ثالث هداف للبطولة برصيد 4 أهداف فى خمس مباريات فقط شارك فيها ، حيث احرز ثلاثة اهداف فى مرمى الاتحاد الليبى ، واحرز هدف امام نادى "جورماهيا" الكينى.وبعد مشوار طويل مع الكرة اعتزل الراحل أميرو فى السبعينيات لكنه لم يستطع الابتعاد عن المستطيل الأخضر، حيث عمل مدربا لفرق الناشئين بالإسماعيلى وإضافة لتوليه التدريب لأندية بالدورى السعودي و الاماراتي و الليبي، كما قام بتدريب الفريق الاول للدراويش منذ عام 85 وحتى 87 واستطاع ان يقوده لنهائي كأس مصر و قبل النهائي لبطولة افريقيا ابطال الكئوسولم يكن الراحل أميرو نجما عاديا بل كان واحداً ممن بنوا اسم هذا النادي العريق سواء كان لاعبا أو مدربا ، ففى إحدى المرات القليلة التى ذهب فيها لتدريب أحد الفرق السعودية ، قام بإقناع إدارة النادى فى ذلك الوقت بطلاء المدرجات باللون الأصفر والأزرق، الذى يشتهر به لاعبو الدراويش.





