الطلائع يواجه دايموند ودياً الاحد استعداداً لمواجهة فاركو بالدورى

MENAFN - Youm7) استقر الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على مواجهة فريقدايموند أحد أندية القسم الثالث ودياً وذلك فى الثانية والنصف ظهر الاحد استعداداً لمواجهة فاركو بعد تأجيل مباراة الاهلى.

ويستعد الطلائع لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الاحد الموافق 25 فبراير الجاري على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب إرتباطات الأهلي الأفريقية .

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدف وتلقت شباكه 11 هدف .

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق.