على ماهر يستعين بمودرن فيوتشر لاستكشاف البلدية قبل مواجهة الدوري

(MENAFN
- Youm7)
استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، بمباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي بالدوري، وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف، ويستهدف جهاز المصري التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.
وعاد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إلى التدريبات على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة ، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري.
وكان علي ماهر المدير الفني للفريق، قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة
عقب التعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما.
وتأكد غياب الثنائي ميدو جابر وصلاح محسن لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن المباراة المقبلة للفريق بالدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة.
جاء ذلك بعد حصول ميدو جابر على الإنذار الثالث ، فيما نال صلاح محسن الكارت الأحمر خلال مباراة الجونة والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.
ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 10 مباريات، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المصري 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.
MENAFN16022024000132011024ID1107863239
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.