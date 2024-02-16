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مواجهات قوية فى ثانى جولات دور الـ8 لتصنيف دورى سيدات الكرة الطائرة

2/16/2024 11:25:06 PM
(MENAFN- Youm7) تقام على مدار اليوم، السبت، الجولة الثانية
من دور الـ8 للتصنيف بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى تستضيف المنافسة على مدار يومين.



وتشهد منافسات الجولة الثانية
لقاءات بين كل من، الشمس مع سبورتنج و سموحة مع الصيد والزهور مع الأهلى ووادى دجلة مع الزمالك.



والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجمعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف".

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات، والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.



وسيقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.



فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.












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