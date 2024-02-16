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الذكرى الثانية لرحيل أحمد مصطفى أبو الأشبال فى الزمالك اليوم

2/16/2024 11:25:06 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم السبت الذكرى الثانية لرحيل أحمد مصطفى نجم نادى الزمال
السابق، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 17 فبراير 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عاماً.



ويعد أحمد مصطفى واحدا من أساطير نادى الزمالك فى ستينيات القرن الماضى، ولد فى 8 مارس 1940، وكان يلعب فى مركز الدفاع، لعب فى صفوف الأبيض من عام 1958 إلى 1967.



توج أحمد مصطفى ببطولة الدورى المصرى 3 مرات مع الزمالك مواسم (1959–60, 1963–64, 1964–65)، كما نجح أيضًا بالتتويج بكأس مصر فى 3 مناسبات مواسم: " 1958–59, 1959–60, 1961–62).



ولعب مصطفى طوال مشواره الكروى مع نادى الزمالك، ومثل منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا 1962 وأولمبياد 1964.



ولقب أحمد مصطفى بـ"أبو الأشبال"، كونه صاحب أيادٍ بيضاء على الكثير من ناشئى نادى الزمالك، حيث شغل منصب رئيس قطاع الناشئين فى القلعة البيضاء لفترة طويلة.














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