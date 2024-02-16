الرئيس السنغالي يتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 16 - 2 (كونا)-- تعهد الرئيس السنغالي ماكي صال اليوم الجمعة بإجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب وقت ممكن" بعد إبطال المجلس الدستوري قراره تأجيل موعد الانتخابات الذي كان مقررا في 25 فبراير الجاري.
وقال مكتب الرئيس في بيان نقلته وكالة الأنباء السنغالية "إن الرئيس يلتزم بالتنفيذ الكامل لقرار المجلس الدستوري القاضي بالغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية" متعهدا "بإجراء المشاورات اللازمة لتنظيمها في أقرب وقت".
وكان المجلس الدستوري قد أبطل أمس الخميس مرسوم الرئيس القاضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية مبررا ذلك "بان القانون الذي صادق عليه البرلمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2024 والقاضي باستثناء المادة 31 من الدستور مخالف للدستور".
وكان قرار ماكي صال بتأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير الجاري إلى 15 ديسمبر المقبل قد أثار احتجاجات واسعة في الشارع السنغالي قتل خلالها ثلاثة أشخاص على الأقل فيما تعرض العشرات للاعتقال في حين دعت دول وهيئات إقليمية ودولية الرئيس السنغالي إلى الالتزام بموعد الانتخابات. (النهاية)
م ري / م م ج
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