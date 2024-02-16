Saturday, 17 February 2024 09:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس السنغالي يتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت

2/16/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 16 - 2 (كونا)-- تعهد الرئيس السنغالي ماكي صال اليوم الجمعة بإجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب وقت ممكن" بعد إبطال المجلس الدستوري قراره تأجيل موعد الانتخابات الذي كان مقررا في 25 فبراير الجاري.
وقال مكتب الرئيس في بيان نقلته وكالة الأنباء السنغالية "إن الرئيس يلتزم بالتنفيذ الكامل لقرار المجلس الدستوري القاضي بالغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية" متعهدا "بإجراء المشاورات اللازمة لتنظيمها في أقرب وقت".
وكان المجلس الدستوري قد أبطل أمس الخميس مرسوم الرئيس القاضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية مبررا ذلك "بان القانون الذي صادق عليه البرلمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2024 والقاضي باستثناء المادة 31 من الدستور مخالف للدستور".
وكان قرار ماكي صال بتأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير الجاري إلى 15 ديسمبر المقبل قد أثار احتجاجات واسعة في الشارع السنغالي قتل خلالها ثلاثة أشخاص على الأقل فيما تعرض العشرات للاعتقال في حين دعت دول وهيئات إقليمية ودولية الرئيس السنغالي إلى الالتزام بموعد الانتخابات. (النهاية)

م ري / م م ج




MENAFN16022024000071011013ID1107863236

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث