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مصر تؤكد التزامها بدعم رؤية طموحة للتصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية

2/16/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 2 (كونا)-- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة التزام بلاده بدعم رؤية طموحة للتصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية من خلال تعزيز الملكية والقيادة الإفريقية لأجندة السلم والتنمية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في كلمة لشكري لدى افتتاحه المائدة المستديرة التي عقدها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بعنوان "بزوغ حقبة جديدة - منظومة السلم والأمن الافريقية في عالم متغير" بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء مراكز الفكر والأبحاث وذلك على خلال مشاركته في النسخة ال(60) لمؤتمر ميونيخ للأمن.
وأشار شكري إلى التحديات الراهنة التي تواجه القارة الإفريقية في مجال السلم والأمن لاسيما الأزمات في ليبيا والسودان والقرن الإفريقي والحرب في غزة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
وأضاف أن هذه التحديات تكشف بوضوح أوجه القصور في الأطر الدولية القائمة لتحقيق السلم والتنمية المستدامين.
وتطق شكري إلى جهود مصر الحثيثة لتسوية النزاعات في القارة والتخفيف من تداعياتها الإنسانية الجسيمة على نحو ما تعكسه (مبادرة دول جوار السودان) على سبيل المثال مؤكدا أن مصر ستعمل على تكثيف هذه الجهود من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الافريقي للفترة (2024-2026) والتي تم انتخابها له الأمس.
وشدد على أولوية تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية من أجل دعم فاعلية الاستجابات الدولية للتحديات ذات الصلة بالقارة الإفريقية مؤكدا ضرورة "إعلاء صوت إفريقيا على الساحة الدولية".
ونوه بأن عضوية إفريقيا في مجموعة العشرين تعد خطوة إيجابية يجب أن يليها خطوات أخرى خاصة فيما يتعلق بمعالجة الظلم التاريخي الواقع على القارة بالنسبة لعضوية مجلس السلم والأمن وذلك على أساس الموقف الافريقي الموحد القائم على توافق (ازويليني) و(إعلان سرت) وفي سياق الانتقال إلى منظومة دولية اكثر عدلا وانصافا تكون قادرة على تحقيق السلام والتنمية المستدامين في العالم. (النهاية)

ا س م / م م ج




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