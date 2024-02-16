الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في (أم درمان)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 15 – 2 (كونا)-- أعلن الجيش السوداني اليوم الجمعة أن قواته في (وادي سيدنا) شمالي أم درمان تمكنت من "فك الحصار" عن قوات سلاح المهندسين وسط أم درمان للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع قوات الدعم السريع قبل نحو عشرة أشهر.
وقال الإعلام العسكري للجيش في بيان إن قوات الجيش المتمركزة في (وادي سيدنا) تمكنت من كسر حصار قوات الدعم السريع عن سلاح المهندسين الواقع في الجنوب الأوسط للمدينة بعد معارك ضارية.
ومن جانبه اعتبر رئيس أركان الجيش محمد عثمان الحسين "ما تم إنجازه انتصارا هاما ومرحلة صعبة تم تجاوزها خاصة بعد ورود تقارير تفيد بالتحام قوات الجيش في (كرري) مع سلاح المهندسين".
وتسببت الحرب المندلعة منذ 15 إبريل 2023 في مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين فيما هجر نحو 11 مليون شخص من بينهم تسعة ملايين نازح مما جعل السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
ودعت الأمم المتحدة الدول إلى عدم نسيان المدنيين الذين يعانون من الحرب في السودان وحثت على جمع 1ر4 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم الإنسانية ودعم أولئك الذين فروا إلى دول مجاورة. (النهاية)
م ع م / م م ج
MENAFN16022024000071011013ID1107863234
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