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الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في (أم درمان)

2/16/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 15 – 2 (كونا)-- أعلن الجيش السوداني اليوم الجمعة أن قواته في (وادي سيدنا) شمالي أم درمان تمكنت من "فك الحصار" عن قوات سلاح المهندسين وسط أم درمان للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع قوات الدعم السريع قبل نحو عشرة أشهر.
وقال الإعلام العسكري للجيش في بيان إن قوات الجيش المتمركزة في (وادي سيدنا) تمكنت من كسر حصار قوات الدعم السريع عن سلاح المهندسين الواقع في الجنوب الأوسط للمدينة بعد معارك ضارية.
ومن جانبه اعتبر رئيس أركان الجيش محمد عثمان الحسين "ما تم إنجازه انتصارا هاما ومرحلة صعبة تم تجاوزها خاصة بعد ورود تقارير تفيد بالتحام قوات الجيش في (كرري) مع سلاح المهندسين".
وتسببت الحرب المندلعة منذ 15 إبريل 2023 في مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين فيما هجر نحو 11 مليون شخص من بينهم تسعة ملايين نازح مما جعل السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
ودعت الأمم المتحدة الدول إلى عدم نسيان المدنيين الذين يعانون من الحرب في السودان وحثت على جمع 1ر4 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم الإنسانية ودعم أولئك الذين فروا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع م / م م ج




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