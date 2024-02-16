السنغال: الرئيس يقبل قرار المجلس الدستوري و(إيكواس) تطالب بالإسراع في تحديد تاريخ الانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 2 (كونا) -- تعهد الرئيس السنغالي ماكي صال اليوم الجمعة بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت استجابة لقرار المجلس الدستوري الذي أقر بعدم شرعية قرار تأجيلها.
وقال مكتب الرئيس في بيان إن "الرئيس يعتزم تنفيذ قرار المجلس الدستوري بشكل كامل وسيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت".
من جهتها دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في بيان مساء اليوم السلطات في السنغال لاحترام قرار المجلس الدستوري وطالبت بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية معتبرة أن تأجيل الاستحقاق مخالف للدستور.
وأكدت (إيكواس) أن "الطبقة السياسية مطالبة بضبط النفس وتفضيل الحوار الشامل لإنقاذ المكتسبات الديمقراطية لهذه الدولة الرائدة" موضحة أنها "ستواصل متابعة الوضع عن كثب وداعية مختلف الأطراف إلى "احترام دولة القانون وضمان إجراء انتخابات حرة شاملة وشفافة".
وأعلن المجلس الدستوري في السنغال في بيان بوقت سابق اليوم "عدم شرعية قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري" مؤكدا أن "المرسوم القاضي بالتأجيل ملغى من قبل الحكماء السبعة بالمجلس".
وبنى المجلس الدستوري قراره على المادة 103 من الدستور السنغالي والتي تنص على أنه "لا يجوز لأحد تعديل عدد ومدة ولاية الرئيس". (النهاية)
م ر / ر ج
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