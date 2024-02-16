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السنغال: الرئيس يقبل قرار المجلس الدستوري و(إيكواس) تطالب بالإسراع في تحديد تاريخ الانتخابات

2/16/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 2 (كونا) -- تعهد الرئيس السنغالي ماكي صال اليوم الجمعة بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت استجابة لقرار المجلس الدستوري الذي أقر بعدم شرعية قرار تأجيلها.
وقال مكتب الرئيس في بيان إن "الرئيس يعتزم تنفيذ قرار المجلس الدستوري بشكل كامل وسيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت".
من جهتها دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في بيان مساء اليوم السلطات في السنغال لاحترام قرار المجلس الدستوري وطالبت بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية معتبرة أن تأجيل الاستحقاق مخالف للدستور.
وأكدت (إيكواس) أن "الطبقة السياسية مطالبة بضبط النفس وتفضيل الحوار الشامل لإنقاذ المكتسبات الديمقراطية لهذه الدولة الرائدة" موضحة أنها "ستواصل متابعة الوضع عن كثب وداعية مختلف الأطراف إلى "احترام دولة القانون وضمان إجراء انتخابات حرة شاملة وشفافة".
وأعلن المجلس الدستوري في السنغال في بيان بوقت سابق اليوم "عدم شرعية قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري" مؤكدا أن "المرسوم القاضي بالتأجيل ملغى من قبل الحكماء السبعة بالمجلس".
وبنى المجلس الدستوري قراره على المادة 103 من الدستور السنغالي والتي تنص على أنه "لا يجوز لأحد تعديل عدد ومدة ولاية الرئيس". (النهاية)

م ر / ر ج



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