الرئيس الأمريكي يستبعد شن هجوم بري واسع النطاق على رفح في قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 2 (كونا) -- استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أن يقوم الكيان الإسرائيلي المحتل في الوقت الراهن بشن هجوم بري واسع النطاق على محافظة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتي تعتبر الملاذ الأخير لنحو مليون ونصف نازح فلسطيني لجأوا إليها من مختلف مناطق القطاع.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "لقد أجريت محادثات مكثفة مع رئيس وزراء إسرائيل (بنيامين نتنياهو) على مدار الأيام القليلة الماضية استغرقت كل منها ساعة تقريبا وطرحت هذه القضية".
وشدد على قناعته بوجوب "أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج السجناء والرهائن ولا أزال آمل أن يتم ذلك".
وأضاف "لا أتوقع وآمل أن الإسرائيليين لن يقوموا بأي غزو بري واسع النطاق في هذه الأثناء ولذلك أتوقع أن ذلك لن يحدث" بالإشارة إلى استبعاده شن إسرائيل هجوما بريا على رفح قبل التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة وإخراج الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.
وتابع "يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لاستعادة هؤلاء الرهائن وكما تعلمون فإن أملي وتوقعي هو أننا سنحصل على صفقة الرهائن هذه وسنعيد الأمريكيين (المحتجزين لدى حماس) إلى الوطن ويجري التفاوض على الصفقة الآن وسنرى إلى أين يأخذنا ذلك".
وكان بايدن قد أجرى أمس الخميس اتصالا هاتفيا برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو أكد خلاله الرئيس الأمريكي وفقا لبيان للبيت الأبيض ضرورة الا تستمر العملية العسكرية في مدينة رفح دون "خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ" تضمن سلامة المدنيين الفلسطينيين.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في (رفح) ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وذلك وسط تهديد الكيان الاسرائيلي المحتل بقرب توسيع عدوانه على قطاع غزة وشن هجوم بري محتمل على مدينة (رفح). (النهاية)
ر س ر / ر ج
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