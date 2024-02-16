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الرئيس الأمريكي يستبعد شن هجوم بري واسع النطاق على رفح في قطاع غزة

2/16/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 2 (كونا) -- استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أن يقوم الكيان الإسرائيلي المحتل في الوقت الراهن بشن هجوم بري واسع النطاق على محافظة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتي تعتبر الملاذ الأخير لنحو مليون ونصف نازح فلسطيني لجأوا إليها من مختلف مناطق القطاع.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "لقد أجريت محادثات مكثفة مع رئيس وزراء إسرائيل (بنيامين نتنياهو) على مدار الأيام القليلة الماضية استغرقت كل منها ساعة تقريبا وطرحت هذه القضية".
وشدد على قناعته بوجوب "أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج السجناء والرهائن ولا أزال آمل أن يتم ذلك".
وأضاف "لا أتوقع وآمل أن الإسرائيليين لن يقوموا بأي غزو بري واسع النطاق في هذه الأثناء ولذلك أتوقع أن ذلك لن يحدث" بالإشارة إلى استبعاده شن إسرائيل هجوما بريا على رفح قبل التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة وإخراج الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.
وتابع "يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لاستعادة هؤلاء الرهائن وكما تعلمون فإن أملي وتوقعي هو أننا سنحصل على صفقة الرهائن هذه وسنعيد الأمريكيين (المحتجزين لدى حماس) إلى الوطن ويجري التفاوض على الصفقة الآن وسنرى إلى أين يأخذنا ذلك".
وكان بايدن قد أجرى أمس الخميس اتصالا هاتفيا برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو أكد خلاله الرئيس الأمريكي وفقا لبيان للبيت الأبيض ضرورة الا تستمر العملية العسكرية في مدينة رفح دون "خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ" تضمن سلامة المدنيين الفلسطينيين.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في (رفح) ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وذلك وسط تهديد الكيان الاسرائيلي المحتل بقرب توسيع عدوانه على قطاع غزة وشن هجوم بري محتمل على مدينة (رفح). (النهاية)

ر س ر / ر ج



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