الدوري الايطالي: انتر ميلانو يواصل تقدمه في الصدارة بالفوز على ساليرنيتانا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 16 - 2 (كونا) -- واصل فريق انتر ميلانو تقدمه منفردا في صدارة الدوري الايطالي لطرة القدم وذلك بالفوز على ساليرنيتانا برباعية صافية اليوم الجمعة في أولى مباريات الجولة الخامسة والعشرين المبكرة.
وعلى ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) بضاحية سان سيرو تقدم (النيروادزوري) الزائر على ضيفه ساليرنيتانا مبكرا بثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلها كل من الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 17 والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 19 ثم الهولندي دينزل دومفريز في الدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني ومع نهاية الوقت الأصلي سجل النمساوي ماركو أرنوتوفيتش هدف الانتر الرابع والأخير في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز يستمر انتر ميلانو متقدما في المركز الأول برصيد 63 نقطة ومباراة مؤجلة يليه في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 53 نقطة ثم ايه سي ميلان بالمركز الثالث برصيد 52 نقطة وأتالانتا في المركز الرابع برصيد 42 نقطة ومباراة مؤجلة. (النهاية)
م ن / ر ج
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