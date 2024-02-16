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الدوري الايطالي: انتر ميلانو يواصل تقدمه في الصدارة بالفوز على ساليرنيتانا

2/16/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 16 - 2 (كونا) -- واصل فريق انتر ميلانو تقدمه منفردا في صدارة الدوري الايطالي لطرة القدم وذلك بالفوز على ساليرنيتانا برباعية صافية اليوم الجمعة في أولى مباريات الجولة الخامسة والعشرين المبكرة.
وعلى ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) بضاحية سان سيرو تقدم (النيروادزوري) الزائر على ضيفه ساليرنيتانا مبكرا بثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلها كل من الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 17 والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 19 ثم الهولندي دينزل دومفريز في الدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني ومع نهاية الوقت الأصلي سجل النمساوي ماركو أرنوتوفيتش هدف الانتر الرابع والأخير في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز يستمر انتر ميلانو متقدما في المركز الأول برصيد 63 نقطة ومباراة مؤجلة يليه في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 53 نقطة ثم ايه سي ميلان بالمركز الثالث برصيد 52 نقطة وأتالانتا في المركز الرابع برصيد 42 نقطة ومباراة مؤجلة. (النهاية)

م ن / ر ج



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