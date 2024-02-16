مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الفلسطينيون يفرون من (رفح) بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 16 - 2 (كونا) -- ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة أن الفلسطينيين يغادرون مدينة (رفح) في أقصى جنوب قطاع (غزة) باتجاه (دير البلح) وسط القطاع في ظل التقارير التي تفيد باستمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة على (رفح).
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن الإمدادات الغذائية التي يمكن الاعتماد عليها لخدمة جميع سكان غزة لا تزال تواجه عوائق بسبب الإغلاق المتكرر للحدود والقيود على استيراد البضائع إلى القطاع والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية.
وحذر دوجاريك من أن انعدام الأمن الغذائي في غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية نظرا للقيود الكبيرة المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن الظروف الإنسانية في (رفح) أصبحت قاسية على نحو متزايد مع استمرار ورود تقارير عن قيام الناس بإيقاف شاحنات المساعدات للحصول على الغذاء.
وأضاف المتحدث الأممي أن الفئات الضعيفة من الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة معرضون بشكل خاص لخطر سوء التغذية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد حذرت من انهيار النظام العام في غزة.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن عدم وجود الشرطة المحلية أدى إلى تعرض قوافل وشاحنات (أونروا) على الحدود للنهب والتخريب من مئات الشباب. (النهاية)
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