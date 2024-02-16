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مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الفلسطينيون يفرون من (رفح) بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي

2/16/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 16 - 2 (كونا) -- ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة أن الفلسطينيين يغادرون مدينة (رفح) في أقصى جنوب قطاع (غزة) باتجاه (دير البلح) وسط القطاع في ظل التقارير التي تفيد باستمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة على (رفح).
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن الإمدادات الغذائية التي يمكن الاعتماد عليها لخدمة جميع سكان غزة لا تزال تواجه عوائق بسبب الإغلاق المتكرر للحدود والقيود على استيراد البضائع إلى القطاع والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية.
وحذر دوجاريك من أن انعدام الأمن الغذائي في غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية نظرا للقيود الكبيرة المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن الظروف الإنسانية في (رفح) أصبحت قاسية على نحو متزايد مع استمرار ورود تقارير عن قيام الناس بإيقاف شاحنات المساعدات للحصول على الغذاء.
وأضاف المتحدث الأممي أن الفئات الضعيفة من الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة معرضون بشكل خاص لخطر سوء التغذية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد حذرت من انهيار النظام العام في غزة.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن عدم وجود الشرطة المحلية أدى إلى تعرض قوافل وشاحنات (أونروا) على الحدود للنهب والتخريب من مئات الشباب. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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