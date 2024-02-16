مدير نادي باسل الصباح يعرب عن سعادته بتحقيق مراكز متقدمة في سباق (دراغ ريس)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 2 (كونا) -– أعرب مدير عام نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات سيف المطيري اليوم الجمعة عن سعادته بتحقيق متسابقي النادي مراكز متقدمة في منافسات الجولة الخامسة من البطولة العربية لل(دراغ ريس 2024) في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال المطيري في تريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان متسابقي النادي اثبتوا قدرتهم على صعود المنصات والتفوق في مختلف مسابقات البطولة مشيرا الى ان المشاركة في مثل هذه البطولات تعطي المتسابق خبرة للتنافس في مختلف البطولات.
وأعرب عن شكره وتقديره لنادي سباق السيارات والدراجات النارية القطري على حسن التنظيم والاستقبال معربا عن تمنياته في تحقيق المزيد من الإنجازات لاسيما ان هناك جولة أخيرة لهذه البطولة.
وحقق متسابقو نادي باسل الصباح مراكز متقدمة في عدد من فئات البطولة العربية لل(دراغ ريس 2024) والتي انطلقت في يناير الماضي وتختتم الأسبوع المقبل. (النهاية)
س س س / ر ج
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