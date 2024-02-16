موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3138245 الكويت - وزارة الاعلام تنعى ببالغ الحزن والأسى أحد الاعلاميين المتخصصين في الشعر الشعبي المغفور له بإذن الله تعالى مطلق الدخنان وتنقل تعازي وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري والعاملين في الوزارة لأسرة الفقيد ومحبيه سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
3138209 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تقول إن 112 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 157 آخرون خلال ال24 ساعة الماضية من جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لليوم ال133 على التوالي مضيفة أن العدد منذ بداية العدوان ارتفع بذلك إلى 28775 شهيدا و68552 مصابا.
3138269 غزة - المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى 66 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة وارتكب 2503 مجازر منذ بدء العدوان راح ضحيتها 35775 بين شهيد ومفقود من ضمنهم 12660 طفلا.
3138224 رام الله - وسائل إعلام في الكيان الإسرائيلي المحتل تذكر أن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في عملية إطلاق نار أسفرت أيضا عن استشهاد منفذها بالقرب من مدينة (عسقلان).
3138288 الخرطوم - الجيش السوداني يعلن أن قواته في (وادي سيدنا) شمالي أم درمان تمكنت من "فك الحصار" عن قوات سلاح المهندسين وسط أم درمان للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع قوات الدعم السريع قبل نحو عشرة أشهر.
3138219 باريس - فرنسا تشهد إضرابا واسع النطاق لمراقبي القطارات تزامن مع منتصف العطلة المدرسية احتجاجا على تدني الرواتب ما أدى إلى تعطل رحلات القطارات المغادرة من العاصمة باريس واضطرابات كبيرة في حركة السكك الحديدية الداخلية والدولية لعدم وجود مراقبين في جهاز التحكم. (النهاية)
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