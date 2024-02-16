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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2/16/2024 11:25:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3138245 الكويت - وزارة الاعلام تنعى ببالغ الحزن والأسى أحد الاعلاميين المتخصصين في الشعر الشعبي المغفور له بإذن الله تعالى مطلق الدخنان وتنقل تعازي وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري والعاملين في الوزارة لأسرة الفقيد ومحبيه سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
3138209 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تقول إن 112 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 157 آخرون خلال ال24 ساعة الماضية من جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لليوم ال133 على التوالي مضيفة أن العدد منذ بداية العدوان ارتفع بذلك إلى 28775 شهيدا و68552 مصابا.
3138269 غزة - المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى 66 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة وارتكب 2503 مجازر منذ بدء العدوان راح ضحيتها 35775 بين شهيد ومفقود من ضمنهم 12660 طفلا.
3138224 رام الله - وسائل إعلام في الكيان الإسرائيلي المحتل تذكر أن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في عملية إطلاق نار أسفرت أيضا عن استشهاد منفذها بالقرب من مدينة (عسقلان).
3138288 الخرطوم - الجيش السوداني يعلن أن قواته في (وادي سيدنا) شمالي أم درمان تمكنت من "فك الحصار" عن قوات سلاح المهندسين وسط أم درمان للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع قوات الدعم السريع قبل نحو عشرة أشهر.
3138219 باريس - فرنسا تشهد إضرابا واسع النطاق لمراقبي القطارات تزامن مع منتصف العطلة المدرسية احتجاجا على تدني الرواتب ما أدى إلى تعطل رحلات القطارات المغادرة من العاصمة باريس واضطرابات كبيرة في حركة السكك الحديدية الداخلية والدولية لعدم وجود مراقبين في جهاز التحكم. (النهاية)

ر ج



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