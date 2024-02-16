بريطانيا تستدعي سفير روسيا إثر وفاة المعارض أليكسي نافالني وتطالب بفتح تحقيق بوفاته

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 17 – 2 (كونا) -- استدعت الخارجية البريطانية اليةم الجمعة سفير روسيا لدى المملكة المتحدة إثر وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني وحملت السلطات الروسية كامل المسؤولية عن وفاته مطالبة بفتح تحقيق حول ذلك.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان ان نافالني "كرس حياته للمطالبة بالحرية والانفتاح السياسي وحقوق الإنسان".
وانتقد المتحدث ظروف سجن نافالني والتهم الموجهة إليه مشددا على أهمية إجراء تحقيق كامل وشفاف حول وفاته.
واضاف "نقف بجانب عائلته وأصدقائه ومؤيديه ونواسيهم بفقدانه.. إن المثل التي دافع عنها ومات من أجلها سوف تعيش إلى الابد".
وأعلنت مصلحة السجون الروسية في بيان اليوم الجمعة وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني الذي اعتقل في يناير 2021. (النهاية)
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