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بريطانيا تستدعي سفير روسيا إثر وفاة المعارض أليكسي نافالني وتطالب بفتح تحقيق بوفاته

2/16/2024 11:25:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 17 – 2 (كونا) -- استدعت الخارجية البريطانية اليةم الجمعة سفير روسيا لدى المملكة المتحدة إثر وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني وحملت السلطات الروسية كامل المسؤولية عن وفاته مطالبة بفتح تحقيق حول ذلك.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان ان نافالني "كرس حياته للمطالبة بالحرية والانفتاح السياسي وحقوق الإنسان".
وانتقد المتحدث ظروف سجن نافالني والتهم الموجهة إليه مشددا على أهمية إجراء تحقيق كامل وشفاف حول وفاته.
واضاف "نقف بجانب عائلته وأصدقائه ومؤيديه ونواسيهم بفقدانه.. إن المثل التي دافع عنها ومات من أجلها سوف تعيش إلى الابد".
وأعلنت مصلحة السجون الروسية في بيان اليوم الجمعة وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني الذي اعتقل في يناير 2021. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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