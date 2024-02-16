وزير الخارجية البريطاني يحث الصين لاستخدام نفوذها على إيران للضغط على الحوثيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 17 شباط (بترا)- حث وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون، الصين على استخدام نفوذها على إيران للضغط على الحوثيين.
وقال بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم السبت، ان كاميرون التقى نظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وحث الصين على ممارسة نفوذها على ايران للضغط على الحوثيين بشأن هجماتهم في البحر الأحمر.
واضاف البيان أن كاميرون أثار عدداً من القضايا المهمة مع نظيره الصيني من أجل المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة.
واكد البيان البريطاني، أنه من أجل دعم المشاركة البناءة بين المملكة المتحدة والصين، اتفق وزيرا الخارجية على أنه يتعين على المملكة المتحدة والصين مواصلة المشاركة في مجموعة من المجالات، وهذا يشمل الروابط التجارية، والبناء علىيها وعلى الروابط الثقافية القائمة بين الشعبين البريطاني والصيني، والعمل معاً لمعالجة تغير المناخ.
وشدد كاميرون كذلك على أن "العدوان الروسي على أوكرانيا يهدد النظام الدولي القائم على القواعد، والذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتنا جميعا".
وأشار البيان إلى أن كاميرون "اغتنم الفرصة ليوضح لنظيره الصيني بشكل لا لبس فيه موقف المملكة المتحدة بشأن عدد من مجالات الخلاف، بما في ذلك حقوق الإنسان في شينجيانغ وهونغ كونغ، وأثار قضية البرلمانيين البريطانيين الذين فرضت الصين عقوبات عليهم، وكرر دعوته للإفراج عن المواطن البريطاني جيمي لاي".
-- (بترا)
رش/ب ط
17/02/2024 07:04:39
MENAFN16022024000117011021ID1107863226
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