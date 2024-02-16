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وزير الخارجية البريطاني يحث الصين لاستخدام نفوذها على إيران للضغط على الحوثيين

2/16/2024 11:24:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 17 شباط (بترا)- حث وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون، الصين على استخدام نفوذها على إيران للضغط على الحوثيين.
وقال بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم السبت، ان كاميرون التقى نظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وحث الصين على ممارسة نفوذها على ايران للضغط على الحوثيين بشأن هجماتهم في البحر الأحمر.
واضاف البيان أن كاميرون أثار عدداً من القضايا المهمة مع نظيره الصيني من أجل المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة.
واكد البيان البريطاني، أنه من أجل دعم المشاركة البناءة بين المملكة المتحدة والصين، اتفق وزيرا الخارجية على أنه يتعين على المملكة المتحدة والصين مواصلة المشاركة في مجموعة من المجالات، وهذا يشمل الروابط التجارية، والبناء علىيها وعلى الروابط الثقافية القائمة بين الشعبين البريطاني والصيني، والعمل معاً لمعالجة تغير المناخ.
وشدد كاميرون كذلك على أن "العدوان الروسي على أوكرانيا يهدد النظام الدولي القائم على القواعد، والذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتنا جميعا".
وأشار البيان إلى أن كاميرون "اغتنم الفرصة ليوضح لنظيره الصيني بشكل لا لبس فيه موقف المملكة المتحدة بشأن عدد من مجالات الخلاف، بما في ذلك حقوق الإنسان في شينجيانغ وهونغ كونغ، وأثار قضية البرلمانيين البريطانيين الذين فرضت الصين عقوبات عليهم، وكرر دعوته للإفراج عن المواطن البريطاني جيمي لاي".
-- (بترا)
رش/ب ط
17/02/2024 07:04:39

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