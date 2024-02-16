أميركا: تغريم ترمب 354 مليون دولار مخالفات قانونية عقارية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 شباط (بترا) أمر قاض في نيويورك، الليلة الماضية، الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب وشركته التي تحمل الاسم نفسه بدفع 354 مليون دولار كتعويضات.

وفرض القاضي، آرثر إنجورون، عقوبات إضافية ضد اثنين من أبناء الرئيس ترمب ومنعهم من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية بعد ارتكابهم عمليات احتيال واسعة النطاق من خلال المبالغة في تقييم إمبراطوريته العقارية.

وقال القاضي إنجورون في حكمه المؤلف من 92 صفحة أمس الجمعة انه و"من أجل اقتراض المزيد وبأسعار فائدة أقل، قدم المتهمون بيانات مالية كاذبة بشكل صارخ إلى المحاسبين، مما أدى إلى بيانات مالية احتيالية".

ووصف إنجورون رفض ترمب والآخرين الاعتراف بالأخطاء في البيانات المالية بأنه "مرض"، مستشهدا بمضاعفة حجم شقة ترمب في برج ترمب ثلاث مرات كأحد الأمثلة.

-- (بترا)

م د/ب ط

17/02/2024 06:58:49

