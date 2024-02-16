العدل الدولية: أمر المحكمة بشأن التدابير المؤقتة ينطبق على جميع أنحاء غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 شباط (بترا) - أصدرت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، قرارا جديدا يؤكد أن الأمر الذي اصدرته المحكمة الشهر الماضي لاسرائيل بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الابادة الجماعية، يشمل جميع أنحاء غزة، بما فيها رفح.

وقالت المحكمة في بيان صحفي، انه وفي سياق قضية (جنوب افريقيا ضد اسرائيل) المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها في قطاع غزة، فان المحكمة، بعد أن نظرت على النحو الواجب في رسالة جنوب أفريقيا المؤرخة 12 شباط 2024 ، وملاحظات اسرائيل عليها، الواردة بهذا الشأن بتاريخ 15 شباط 2024، اتخذت المحكمة القرار التالي، الذي تم إرساله إلى الأطراف برسالة من كاتب عدل المحكمة، الحمعة.

وجاء في القرار الجديد "تلاحظ المحكمة أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح على وجه الخصوص، "من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر أصلا، كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا تحصى، مثلما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة بتاريخ 7 شباط، بشأن أولوياته لعام 2024".

وشددت المحكمة على ان "هذا الوضع الخطير يتطلب تنفيذاً فورياً وفعالاً لقرار التدابير المؤقتة الذي أشارت إليه المحكمة في أمرها الصادر في 26 كانون الثاني 2024 الذي (أي الأمر) ينطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الامر اصدار تدابير مؤقتة إضافية".

وقال البيان ان "المحكمة تشدد على أن دولة إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والأمر المذكور، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

-- (بترا)

م د/ب ط

17/02/2024 06:47:36

